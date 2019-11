ESM, Moscovici avvisa: riforma decisiva, rafforza Unione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se la riforma del(ESM) venisse bloccata, salterebbe lachelo ha detto Commissario uscente agli Affari economici,intervistato dal Corriere della Sera.La riforma del"prevede che possasu base. Non è una rivoluzione. Non è unaha sottolineato, mentre intiene banco ilsulla questione."Quellaè parte di un pacchetto di misure per- dice - A giugno ci fu un accordo per consolidare l'unione bancaria con il cosiddettola rete di sicurezza del fondo di risoluzione delle banche. Serve se un Paese non riesce a far fronte da solo ae fa parte dellRicorda che "Nel negoziato alcuni volevanoallaA smorzare le(ne aveva parlato anche il Presidente dell'Antonio, avvertendo che le banche italiane potrebbero smettere di acquistare titoli di Stato italiani se la riformaper chi detiene titoli rappresentativi del debito pubblico) ci aveva pensato ieri il Ministro dell'Economiadefinendoleanche perchée precisando che la riforma comunque non introduceal Fondo salva-stati. Parole accolte positivamente proprio dallche in serata ha rilasciato una nota ufficiale definendo le dichiarazioni diun "A proposito del sì alla manovra italiana, Moscovici osserva: ""abbiamo applicato a tutti i Governi la flessibilità prevista dalle regole. Ma se si paragona la bozza di Bilancio di quest'anno con quella di un anno fa, c'è qualcosa che cambia", "la differenza di metodo e di approccio è evidente".Questo non significa che va tutto bene:a prendere le misure necessarie a evitarlo". Il problema di fondo resta l'alto debito pubblico eha concluso.