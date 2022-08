ESI, portafoglio ordini a 60,4 milioni dopo nuova commessa

(Teleborsa) - ESI, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha sottoscritto un contratto per la realizzazione dell'ultimo dei sei impianti fotovoltaici commissionato da un primario operatore internazionale del settore energia, della potenza di 4,82 MWp, dell'importo di circa 4,2 milioni di euro, di cui il 20% di competenza dell'esercizio 2022 e il rimanente 80% di competenza dell'esercizio 2023.

Con la sottoscrizione del nuovo contratto, tutti i sei impianti rientranti nell'accordo quadro sono in fase di realizzazione per una potenza d'insieme di 41,73 MWp e un fatturato complessivo pari a 32,5 milioni di euro, di cui circa 24,6 milioni di euro di competenza dell'esercizio 2022. Grazie alla nuova commessa, il portafoglio ordini di ESI, aggiornato alla data odierna, ammonta a circa 60,4 milioni di euro.

"Il generale rialzo dei prezzi dell'energia, dovuti anche ai contraccolpi della guerra in Ucraina, hanno accelerato, in Italia così come nel resto del mondo, il processo di transizione ecologica alla ricerca di fonti alternative più sostenibili, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico", ha commentato Riccardo Di Pietrogiacomo, fondatore e CEO.

"In questo contesto, estremamente dinamico, ESI sta giocando un ruolo di primo piano aggiudicandosi importanti commesse e acquisendo riconoscimento internazionale - ha aggiunto - I risultati di questa prima parte dell'anno, che evidenziano un portafoglio ordini acquisito pari a 60,4 milioni di euro, confermano il nostro impegno e la capacità di cogliere le nuove opportunità di mercato. Opportunità che ci fanno guardare all'esercizio 2022 con grande ottimismo".