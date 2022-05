ESI, contratto per nuovo impianto fotovoltaico

(Teleborsa) - ESI, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, ha sottoscritto in data odierna, con un primario operatore internazionale del settore energia, un contratto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 6,21 MWp, per un importo di circa 5 milioni di euro, di cui l'80% di competenza dell'esercizio 2022.

Il contratto rientra nell'accordo quadro firmato con tale operatore - già comunicato al mercato il 26 ottobre 2021 - inerente la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici, per un valore complessivo di 25,3 milioni di Euro, da realizzarsi sul territorio italiano in modalità EPC (progettazione e costruzione chiavi in mano).

Con la sottoscrizione del nuovo contratto, il totale degli impianti in lavorazione ad oggi è pari a quattro, per una potenza complessiva di 32,21 MWp e un fatturato di 24,3 milioni di Euro, di cui circa 23 milioni di Euro di competenza dell'esercizio 2022.

Si ricorda che i primi due impianti oggetto dell'accordo quadro, della capacità complessiva di 16 MWp, confermati a novembre 2021, verranno completati entro il mese di settembre 2022 e genereranno ricavi per 12 milioni di Euro, mentre il completamento del 3° impianto della potenza di 10 MWp e dell'importo di 7,3 milioni di Euro, confermato a marzo 2022, è previsto entro il mese di dicembre 2022. La consegna dell'impianto in oggetto, del valore di circa 5 milioni di Euro, è prevista per marzo 2023.