ESI, avvio lavori per impianto fotovoltaico già commissionato

Giovedì 24 Marzo 2022, 08:00







(Teleborsa) - ESI, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha sottoscritto un contratto per la realizzazione del terzo impianto fotovoltaico della potenza di 10 MWp, per un importo di 7,3 milioni di euro, commissionato da un primario operatore internazionale del settore energia. Il contratto rientra nell'accordo firmato a ottobre 2021 e riguardante la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici per un valore complessivo di 25,3 milioni di euro.



"Si prospetta per ESI un biennio 2022-2023 molto positivo grazie ad un portafoglio ordini acquisito di circa 48 milioni di euro, di cui quasi la metà di pertinenza dell'esercizio 2022 - ha commentato il CEO Stefano Plocco - Il nuovo impianto, come gli altri due in fase di lavorazione, sarà realizzato con le più moderne tecnologie, prevedendo l'utilizzo di moduli ad alta efficienza RISEN, configurazione con inverter di stringa HUAWEI, cabine di trasformazione ABB ed inseguitore solare Convert Italia. Siamo molto soddisfatti di essere tra i primi in Italia a costruire un impianto così innovativo e potente".