ESI, Angelo Trementozzi nuovo CFO e IR Manager

(Teleborsa) - Angelo Trementozzi, a decorrere dalla data odierna, 13 ottobre 2022, assume le cariche di Chief Financial Officer ed Investor Relations Manager di ESI, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, a seguito delle dimissioni pervenute da parte di Francesco Diego Passeretti in pari data.



Al fine di assumere gli incarichi sopra indicati, Angelo Trementozzi, già Presidente del Collegio Sindacale di ESI, ha provveduto altresì in data odierna a dimettersi da tale carica.



Dalla data odierna e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti subentra Angelo Boccabella quale Presidente del Collegio Sindacale, mentre Massimo Colletti, attualmente sindaco supplente della Società, assume la carica di sindaco effettivo.