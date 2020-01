Escalation di tensione in Iran. Attesa per vertice UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce di ora in ora latracon ripercussioni in tutto lo scacchiere internazionale, dopo l'uccisione del Generale iranianovverte: "Se gli Stati Uniti non si ritirano, affronteranno un altro Vietnam.Secondo quanto scrive il New York Times che cita tre fonti iraniane presenti ad un incontro del consiglio per la sicurezza nazionale doveha dettato la linea, la Guida suprema ha ordinato cheper l'uccisione del generale iraniano Soleimani da parte degli Usa sia, intanto, continua ae assicura che- I ministri degli Esteri dell'Unione europea siin un vertice straordinario per discutere della crisi inNon è escluso che si discuterà anche della questione libica."Dopo i recenti sviluppi in Iraq, ora è importante arrestare il ciclo della violenza in modo che un'altra azione non dia origine ad una successiva, e venga invece creato nuovamente spazio per la diplomazia". Lo ha detto la- ha aggiunto -. Questo annuncio arriva in un momento di forti tensioni nella regione. Da un punto di vista europeo, è importante che l'Iran torni all'accordo nucleare. Dobbiamo convincerlo che è anche nel suo stesso interesse".Intanto, il Premierper affrontare le tensioni internazionali in particolare quella tra Stati Uniti e Iran. Serve un'azione europea", ha detto in un'intervista a Repubblica spiegando: "In questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad