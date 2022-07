Esautomotion, ricavi primo semestre +19,9%

Martedì 26 Luglio 2022, 15:00







(Teleborsa) - Esautomotion chiude il primo semestre 2022 com ricavi pari a 16,7 milioni di euro, in crescita del 19,9% rispetto al primo semestre del 2021. Tale crescita, già iniziata nel secondo semestre del 2020, è proseguita in modo sostenuto nel 2021 e nel 2022, nonostante le difficoltà di reperimento di componenti e materie prime, nonché nei trasporti, che stanno caratterizzando il settore. Il margine di contribuzione è comunque positivo e la leva operativa ha, inoltre, contribuito al miglioramento della redditività.



Geograficamente, spicca ancora la crescita di Cina (+3%), pur in presenza di un mese di rigido lockdown, e Turchia (+20%), che rappresentano i più importanti mercati di export per il Gruppo, e dell'Italia (+41%).



La Posizione Finanziaria Netta Consolidata rimane fortemente positiva per 8,4 milioni di euro, con una riduzione di 2,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, a causa dell'assorbimento di Capitale Circolante a sostegno della crescita di fatturato del primo semestre, del pagamento del dividendo 2021 e del versamento da parte della Capogruppo del saldo e acconto imposte sul reddito.