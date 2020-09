Esautomotion, ricavi in calo. Outlook prudente

(Teleborsa) - Esautomotion archivia i primi sei mesi dell'anno con ricavi pari a 8.191 mila euro e registrano un calo organico del -15,7% rispetto al 30 giugno 2019, per effetto del blocco produttivo della Società causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19 durante il secondo trimestre 2020.



La Posizione Finanziaria Netta rimane fortemente positiva (per Euro 6.707 mila).



Il Patrimonio Netto è pari a Euro 15.328 mila, comprensivo dell'utile di periodo di Euro 329 mila, e al netto della distribuzione di dividendi per l'esercizio 2019 per Euro 638 mila.



Outlook

La società "prudenzialmente" prevede un lieve miglioramento del fatturato e marginalità nella seconda parte dell'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA