Esautomotion, ricavi 2021 salgono a 28,6 milioni

(Teleborsa) - I Ricavi del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2021 sono pari a 28.606 mila euro in crescita del 61,8% rispetto ai 17.678 mila precedenti.



La Posizione Finanziaria Netta Consolidata rimane positiva per 10,5 milioni di euro (-8.340 mila al 31/12/2020) al netto di uscite per complessivi 636 mila relative ai dividendi dell'esercizio 2020 ed all'assorbimento di Capitale Circolante dovuto alla forte crescita del volume di affari.

"Il 2021 è stato un anno di grande sofferenza e ma anche di grande soddisfazione. Poter soddisfare tutti i clienti nonostante i problemi delle forniture ha messo a dura prova l'organizzazione, ma oggi ci sentiamo più forti: come un atleta dopo un intenso allenamento - ha commentato Gianni Senzolo, CEO di Esautomotion -. La soddisfazione dei risultati 2021, è il premio delle scelte e delle strategia messe in atto nei passati anni, nei quali abbiamo compensato la tendenza recessiva del mercato con l'aumento di quote di mercato e di prodotti più performanti ed evoluti. Il portafoglio ordini rimane molto sostenuto e fa pensare alla continuazione del momento favorevole di mercato per il 2022".