Esautomotion, KT&Partners alza target price e conferma ADD

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato il prezzo obiettivo su Esautomotion, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione industriale, a 8,25 euro (da 6,56 euro e pari a un premio del +61% rispetto al prezzo corrente) e confermato il proprio giudizio sul titolo ad "Add". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha diffuso i ricavi preliminari dell'esercizio 2021, che si sono attestati a 28,6 milioni di euro, registrando una crescita del 61,8% rispetto al 2020 e raggiungendo le aspettative per il 2023 con due anni di anticipo.

Gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime per considerare risultati preliminari più forti del previsto. Ora KT&Partners prevede che i ricavi totali crescano a un CAGR20-23 del 23,9% (contro il 17,8% della stima precedente), trainati dalla ripresa della domanda globale di macchine utensili e dalle attività di up- e cross-selling sui clienti esistenti. Il margine EBITDA 2021 è rivisto al 27,8%, per tenere conto dell'economia di scala in termini di costo del lavoro, mentre dovrebbe salire al 28,5% nel 2023. La liquidità netta è attesa a 18,2 milioni di euro dai 10,5 milioni di euro del 2021.

La società di advisory finanziaria si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2021 con ricavi per 28,9 milioni di euro, un EBITDA di 8 milioni di euro e un utile netto di 4,7 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 31,2 milioni di euro, 8,8 milione di euro e 5,2 milione di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 33,6 milioni di euro, un EBITDA di 9,6 milioni di euro e un utile netto di 5,8 milioni di euro.