Eruzione Etna e terremoto, Abi invita banche a sospensione immediata mutui

(Teleborsa) - Abi invita le banche a sospendere la riscossione rate dei mutui nei paesi della Sicilia orientale colpiti dal terremoto dei giorni scorsi "appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". La decisione dell'Associare bancaria italiana è avvenuta a seguito della dichiarazione del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza appunto per alcuni comuni della provincia di Catania.



La Protezione Civile attraverso una apposita ordinanza, informa una nota dell'Abi, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. Proprio per "assicurare dovunque equità e tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali", l'Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA