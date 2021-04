20 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - "L'Export è da sempre un pilastro oltre che un volano della nostra economia e lo sarà anche quest'anno, con una crescita attesa a doppia cifra. Ma da solo non basterà a rafforzare la competitività del nostro Paese". Così il Presidente di SACE Rodolfo Errore, commentando i lavori della sessione straordinaria per l'attrazione degli investimenti esteri della Cabina di Regia per l'Italia Internazionale, organizzata dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo Economico.

"Dobbiamo puntare su politiche economiche espansive, sull'attuazione del piano Next Generation EU, su un sistema finanziario globale focalizzato sull'economia reale, sull'eccellenza del nostro tessuto imprenditoriale e sull'attrazione di investitori internazionali anche alla luce delle importanti opportunità correlate alla implementazione del PNRR. Dobbiamo mettere al centro la sostenibilità, investire su uno sviluppo stabile che riduca le diseguaglianze, perché l'insostenibilità non è solo una questione ambientale ma anche sociale e politica".

"In questo ambito – conclude Errore - SACE ha un ruolo strategico per la competitività del Sistema Paese: attraverso il nostro nuovo mandato a sostegno del mercato domestico e le nostre garanzie 'green' supportiamo le nostre imprese in vista della ripartenza dell'Italia, oggi quanto mai attesa e auspicata. Un impegno che portiamo avanti con dedizione e senso di responsabilità in una logica inclusiva al servizio delle generazioni a venire".