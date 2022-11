ErreDue si quota su Euronext Growth Milan il 6 dicembre

Venerdì 25 Novembre 2022, 15:15







(Teleborsa) - ErreDue, società livornese che realizza macchinari per creare idrogeno pulito e altri gas tecnici, ha avviato le operazioni per quotarsi a Piazza Affari. Lo sbarco su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è previsto per il 6 dicembre.



L'azienda - fondata nel 2000 da un gruppo di esperti nella generazione di gas e nell'ingegneria - progetta, realizza e commercializza generatori, miscelatori e purificatori di gas, con portate che vanno da pochi litri/ora a centinaia di metri cubi/ora.



L'azienda si descrive come una "micro public company", in quanto ha come soci 22 dipendenti (su circa 80 dipendenti complessivi).



Ha chiuso il 2021 con un fatturato, prodotto per oltre l'80% all'estero, di 11,1 milioni di euro, con un'EBITDA di 4,4 milioni nel 2021 e un utile netto da 2,3 milioni.









(Foto: © Luca Ponti | 123RF)