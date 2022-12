ErreDue debutta su Euronext Growth Milan, 19esima IPO del 2022

(Teleborsa) - ErreDue, aziendaha debuttato oggi su Euronext Growth Milan: il titolo ha avviato gli scambi al prezzo di 12,118 euro sopra i 12 euro fissati per il collocamento. Al momento le quotazioni mostrano un rialzo dell'1,67% a 12,2 euro, sui massimi di seduta intraday.La società è impegnata nella progettazione, produzione e commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici per varie applicazioni: industriali, medicali, di laboratorio e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile e la decarbonizzazione industriale.ErreDue rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 184 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan., escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment,"Siamo arrivati a questo importante momento grazie al nostro impegno, la dedizione, la spinta verso l'innovazione e la voglia di crescere. - ha dichiarato --.su Euronext Growth Milan è il compimento di un percorso iniziato 37 anni fa, ma. Un grande risultato che vorrei condividere con tutti e 22 i soci lavoratori che sono da sempre protagonisti di questa crescita costante. Come dicevo, un grande risultato ma anche un inizio; da oggi, infatti, i capitali raccolti permetteranno ad ErreDue di confermarsi come una delle protagoniste della transizione ecologica ed energetica, fondamentale per il futuro del paese e del pianeta. Ma anche di investire ulteriormente nel settore della ricerca e sviluppo, il nostro fiore all'occhiello che ci ha permesso in tutti questi anni di essere sempre all'avanguardia nel proporre soluzioni innovative, performanti e sostenibili nel campo dell'on site gas generator".