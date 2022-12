ErreDue, Axon Partners supera soglia 5% del capitale

Lunedì 12 Dicembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno), ha ricevuto in data odierna da parte dell'azionista Axon Partners Group Investments la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione.



Nel dettaglio, Axon Partners Group Investments ha informato la società di avere superato, in data 6 dicembre 2022, la soglia rilevante del 5% del capitale sociale di ErreDue, detenendo n. 333.300 azioni ordinarie pari all'11,59% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni pari a n. 2.875.000 nonché il 3,46% del totale dei diritti di voto di ErreDue pari a n. 9.625.000.