(Teleborsa) - Ha volato sulla rotta da Milano Malpensa a Tirana il nuovo A320-180, ribattezzato David, entrato in servizio con Ernest Airlines venerdì 12 aprile. L'aeromobile, quarto della flotta della compagnia aerea, ha ottenuto il certificato da Enac con la marca EI-LIN. Ernest Airlines lo utilizzerà per coprire le rotte tra Milano Malpensa, dove avrà base, e le destinazioni in Ucraina e Albania



© RIPRODUZIONE RISERVATA