Ericsson, conti 3° trimestre: crescita 5G compensa le minori vendite in Cina

Martedì 19 Ottobre 2021, 10:30

(Teleborsa) - Ericsson, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha registrato risultati superiori alle attese per quanto riguarda gli utili core del terzo trimestre del 2021, anche se i ricavi sono stati al di sotto delle previsioni. Le vendite organiche del gruppo sono diminuite dell'1% anno su anno a 56,3 miliardi di corone svedesi (circa 5,62 milioni di euro), contro i 58,1 miliardi attesi dagli analisti. Pesa il continuo calo delle vendite in Cina di reti e servizi digitali, che ha avuto un peso sul tasso di crescita del -6%.

Il margine lordo esclusi gli oneri di ristrutturazione è migliorato al 44% (43,2%) principalmente grazie all'aumento dei ricavi della divisione IPR e all'acquisizione di Cradlepoint. Gli utili operativi rettificati sono stati in crescita a 8,8 miliardi di corone svedesi (circa 870 milioni di euro), rispetto agli 8,6 miliardi dello scorso anno e ai 7,85 miliardi del consensus. L'utile netto (non rettificato) è stato di 5,8 miliardi di corone svedesi (circa 580 milioni di euro).

La crescita della società è spinta dal "competitivo portafoglio 5G", afferma il il CEO Borje Ekholm, che sottolinea come "i contratti 5G ora assegnati da tutti e tre i vettori statunitensi di livello 1 sono i più grandi nella storia di Ericsson".

"Alla fine del terzo trimestre abbiamo visto un certo impatto sulle vendite a causa di disturbi nella catena di approvvigionamento e tali problemi continueranno a rappresentare un rischio - ha aggiunto - Sebbene abbiamo continuato a guadagnare quote in un mercato in crescita, la prevista riduzione delle vendite in Cina, le vendite variabili inferiori nei Managed Services e alcuni disturbi della catena di approvvigionamento, hanno portato a uno sviluppo negativo delle vendite organiche".