Ericsson annuncia cambiamenti in struttura ed Executive Team

(Teleborsa) - Ericsson, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha attuato una riorganizzazione delle sue attività e annunciato che Arun Bansal, Jan Karlsson e Peter Laurin lasceranno l'Executive Team. La società ha avuto un inizio d'anno difficile, con una trimestrale in chiaroscuro e l'annuncio di una possibile multa per i pagamenti al gruppo militante dello Stato islamico in Iraq negli ultimi dieci anni.

Per capitalizzare la convergenza di software e servizi e favorire la crescita del core business, Ericsson ha introdotto una nuova divisione Business Area Cloud Software and Services (che unisce Business Area Digital Services e Business Area Managed Services). Inoltre, ha creato la divisione Business Area Enterprise Wireless Solutions (che comprende Cradlepoint e Dedicated Networks) per guidare il piano di crescita delle imprese. Per semplificare e digitalizzare le modalità di lavoro complessive, ha anche introdotto una divisione Group Function Global Operations.

L'amministratore delegato Borje Ekholm ha affermato che quanto annunciato oggi mira a migliorare le prestazioni piuttosto che a ridurre i costi, aggiungendo che è troppo presto per dire se ci saranno dei tagli ai posti di lavoro. Ekholm, in un'intervista a Reuters, ha anche insistito sul fatto che la riorganizzazione non è collegata agli eventi dell'inizio di quest'anno. "Quello che stiamo facendo è in qualche modo mantenere il nucleo della nostra strategia, che è quello di essere leader nel settore delle infrastrutture mobili - ha affermato il CEO - La nostra prossima tappa della strategia è iniziare a crescere e stabilire una presenza nel segmento enterprise".