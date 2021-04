27 Aprile 2021

(Teleborsa) - ERG, attraverso la controllata ERG Power Generation SpA,e Renergetica, hanno firmato un accordo di co-sviluppo nel mercato spagnolo su progetti Greenfield nel settore fotovoltaico ed eolico, per un totale di circa 100MW all'anno. ERG è un gruppo genovese attivo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e quotato sull'MTA, mentre Renergetica è attiva nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale ed è quotata sul mercato AIM.

Renergetica inoltre supporterà ERG nell'acquisizione di progetti Ready to Builde in Operations. L'accordo, strutturato in una logica di cooperazione di lungo termine, flessibile e opzionabile, consentirà ad ERG e Renergetica di fare il proprio ingresso in un mercato molto attivo e competitivo e con ampi margini di crescita grazie anche agli ambiziosi piani di decarbonizzazione e di sviluppo delle rinnovabili promossi dal Governo e dalle istituzioni spagnole, sottolineano le due società in una nota congiunta. La durata dell'accordo è quinquennale con possibilità di rinnovo.

"L'accordo è coerente con la strategia di crescita di ERG, attraverso una maggiore diversificazione geografica e tecnologica del portafoglio Wind & Solar - ha commentato Paolo Luigi Merli, AD di ERG - La partnership con Renergetica, player con solida esperienza nello sviluppo delle rinnovabili, oltre all'opportunità di realizzare nuovi progetti, ci consentirà di acquisire know-how e sviluppare il network a livello locale, funzionali al nostro percorso di crescita in Spagna".

"L'accordo sottoscritto con ERG rappresenta un'ulteriore importante pietra miliare nel processo di crescita internazionale di Renergetica e consente alla nostra controllata Renergetica S.L. di sviluppare l'attività nell'importante mercato spagnolo forte di una partnership di primissimo livello, con l'auspicio di estendere la nostra collaborazione anche ad altri paesi di comune interesse", ha aggiunto Claudio Rosmarino, AD di Renergetica.