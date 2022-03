ERG raddoppia l'utile nel 2021. Cedola a 0,9 euro

(Teleborsa) - Nel 2021 i ricavi adjusted di ERG sono pari a 1.232 milioni, in aumento di 258 milioni rispetto al 2020 (974 milioni) principalmente a seguito delle maggiori produzioni dell'idroelettrico e dell'eolico in Italia, dell'incremento del valore unitario dell'incentivo in Italia (da 99,0 a 109,4 €/MWh) e dell'incremento dei prezzi di cessione dell'energia.

Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special item, si attesta a 580 milioni, in aumento di 99 milioni rispetto ai 481 milioni registrati nel 2020.

Il risultato operativo netto è stato pari a 163 milioni (145 milioni nel 2020) dopo ammortamenti e svalutazioni per 263 milioni (256 milioni nel 2020), che include l'applicazione del principio IFRS5 con lo storno dei risultati economici afferenti al business idroelettrico oggetto di vendita oltre che gli effetti della svalutazione degli asset eolici oggetto di Repowering.

Il risultato netto di Gruppo adjusted è stato pari a 202 milioni, inclusivo di circa 2 milioni spettanti alle minorities, in sensibile aumento rispetto al 106 milioni del 2020. Il risultato netto si è attestato a 173 milioni in crescita dai 108 milioni del 2020.

L'indebitamento finanziario netto adjusted è di 2.051 milioni, +612 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 (1.439 milioni).

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, che sarà convocata per il 26 aprile 2022 in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il 27 aprile 2022 in seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo pari a 0,90 euro per azione che sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 (payment date), previo stacco della cedola a partire dal 23 maggio 2022 (ex date) e record date il 24 maggio 2022.

Outlook

Per il 2022 ERG stima un margine operativo lordo (non più inclusivo del risultato del termoelettrico in corso di cessione) nell'intervallo compreso tra 400 e 430 milioni, gli investimenti sono previsti nel range compreso tra 420 e 480 milioni. L'indebitamento finanziario netto è atteso tra 750 e 850 milioni (2.051 milioni a fine 2021), inclusivo della distribuzione del dividendo ordinario di 0,90 euro per azione.

"Il 2021 è stato un anno caratterizzato dal perdurare della pandemia e dall'avvio di una crisi energetica con rincari dei prezzi senza precedenti. In questo contesto il Gruppo ha saputo dare prova di resilienza, solidità finanziaria e forte capacità di esecuzione nel portare avanti, in largo anticipo, i propri piani di trasformazione e crescita - ha commentato Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG -. I risultati del 2021 sono stati decisamente positivi grazie a maggiori volumi e prezzi nonché agli enormi sforzi compiuti, con investimenti quadruplicati rispetto all'anno precedente e superiori al margine operativo lordo di 580 milioni. L'utile netto in sensibile aumento a 202 milioni di euro riflette anche minori ammortamenti e oneri finanziari. Con il pieno contributo dei nuovi impianti eolici e solari e sulla base del nuovo perimetro, senza Hydro e CCGT, per il 2022 stimiamo un margine operativo lordo

nell'intervallo compreso tra 400 e 430 milioni, investimenti nel range tra 420 e 480 milioni ed un indebitamento finanziario netto in forte calo nell'intervallo atteso tra 750 e 850 milioni. Tali condizioni ci hanno permesso di proporre un dividendo di 0,90 Euro per azione".