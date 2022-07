ERG perfeziona acquisto 18 impianti fotovoltaici in Italia

Giovedì 7 Luglio 2022, 12:00







(Teleborsa) - ERG, tramite la propria controllata ERG Solar Holding 2, ha perfezionato in data odierna l'acquisizione da ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.V. del 100% del capitale di MP Solar B.V., proprietaria, tramite sette società italiane, di diciotto impianti fotovoltaici in esercizio.



Gli impianti, con una potenza installata totale pari a 33,8 MW ed una produzione complessiva annua di 46 GWh, sono entrati in esercizio tra la fine del 2010 e il 2011 e beneficiano del regime tariffario.



Il corrispettivo dell'operazione in termini di enterprise value al 31/12/2021 è di 128 milioni di euro e l'Ebitda 2021 è pari a 16,6 milioni

di euro.