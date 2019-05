ERG perfeziona acquisizioni in Francia

(Teleborsa) - Il Gruppo ERG supera i 3.000 MW di potenza installata in Europa. Tramite la propria controllata ERG Eolienne France SAS, la società energetica italiana ha perfezionato l'acquisizione da Profond Finanzgesellschaft AG, con sede a Zurigo, del 100% del capitale di "Les Moulins de Fruges SAS", società di diritto francese titolare di sei parchi eolici con una capacità totale installata di 52 MW, situati nella regione Hauts-de-France nel nord della Francia.



L'operazione, che ha ottenuto il consenso da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze francese, permette ad ERG di superare in Europa i 3.000 MW di potenza installata nelle quattro tecnologie gestite, e di consolidare il proprio posizionamento in Francia accelerando il percorso di crescita previsto nel piano industriale.



Non festeggia il titolo a Piazza Affari: -0,49%.