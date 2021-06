ERG perfeziona acquisizione di portafoglio eolico e solare in Francia

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - ERG, società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e quotata sull'MTA, ha perfezionato l'accordo con FPCI Capenergie 3, il fondo gestito dal private equity investor parigino Omnes Capital, per l'acquisizione del 100% del capitale di Omniwatt, società titolare di un portafoglio composto da cinque parchi eolici per un totale di 58 MW e due parchi fotovoltaici per un totale di 22 MW. L'operazione era stata annunciata lo scorso 21 maggio.



L'operazione, sottolinea una nota, consente ad ERG di fare il proprio ingresso nel mercato fotovoltaico francese e di incrementare la potenza installata a quasi 500MW in Francia, oltre che traguardare gli obiettivi di Mergers & Acquisitions previsti nel Piano Industriale a sostegno della propria crescita.