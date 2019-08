ERG, leggero aumento dei ricavi nel secondo semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha approvato oggi laal 30 giugno 2019 dove si assiste ad un. Nel secondo trimestre sono pari a, leggermente superiori ai 231 milioni del secondo trimestre 2018, a seguito dell'e dell'ampliamento del portafoglio dida volumi nell'idroelettrico molto inferiori a quelli eccezionalmente elevati dello stesso periodo dell'anno precedente.Ilè stato pari adopo ammortamenti per 73 milionir iconducibili ai nuovi investimenti nel Solare e alle acquisizioni dei parchi eolici operativi in Francia.Il rè stato pari a, in diminuzione rispetto al risultato di 19 milioni del secondo trimestre 2018, in conseguenza dei risultati operativi e di un tax rate effettivo superiore a causa di una diminuzione delle agevolazioni fiscali legate alla crescita economica (ACE).