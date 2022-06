ERG, IFM Investors acquista quota indiretta con accordo famiglia Garrone

(Teleborsa) - San Quirico (holding della famiglia Garrone-Mondini) e IFM Investors (in qualità di gestore dell'IFM Net Zero Infrastructure Fund) hanno siglato una partnership di lungo termine riguardante ERG, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. IFM e le sue affiliate acquisiranno una partecipazione iniziale del 35% in una nuova holding (da costituire) che deterrà, a sua volta, circa il 62,5% di ERG. Si tratta del primo investimento diretto in Italia per IFM.

L'investimento di IFM supera il miliardo di euro e prevede un'opzione per ulteriori 500 milioni di euro di capitale a sostegno della crescita di ERG secondo gli obiettivi strategici annunciati dalla società a marzo 2022. San Quirico manterrà il controllo della società quotata a Piazza Affari, e quindi l'operazione non comporterà un'offerta pubblica o il delisting.

L'obiettivo dell'operazione è consolidare la posizione di leadership di ERG come attore chiave nella transizione energetica in Europa e consentirà alla società di sbloccare un ulteriore potenziale di crescita. Il completamento della transazione è previsto per il terzo trimestre del 2022.

"Vorrei dare il benvenuto a IFM tra i nostri azionisti - ha commentato Paolo Merli, amministratore delegato di ERG - È un grande onore per me, e per il mio team, che un'istituzione così eccezionale abbia deciso di investire in ERG come azienda e come gruppo di professionisti, con il chiaro obiettivo a lungo termine di rendere ERG più forte e più internazionale. Credo che la mentalità, l'esperienza e la rete di IFM possano rappresentare un'opportunità significativa per ERG in un momento in cui dobbiamo alzare il livello ancora più in alto che mai".

San Quirico è stata assistita da Rothschild & Co come advisor finanziario unico e Legance - Avvocati Associati come advisor legale. IFM è stata assistita da Goldman Sachs come advisor finanziario unico, M&M Capital come advisor strategico e BonelliErede come advisor legale.