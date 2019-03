Erg, conferma dividendo 0,75 euro, per 2019 prevista crescita

(Teleborsa) - Il Gruppo Erg ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto rettificato di 107 milioni di euro, in calo del 9% rispetto ai 117 milioni del 2017. Il margine operativo lordo rettificato si attesta a 491 milioni (+4%).



Il CdA ha proposto un dividendo di 0,75 euro per azione "coerentemente con le indicazioni contenute nel Piano industriale".



Luca Bettonte, Amministratore Delegato ha sottolineato che il 2018 ha visto, oltre al "completamento del processo di trasformazione industriale del Gruppo, una forte accelerazione rispetto agli obiettivi di crescita nelle rinnovabili. Per il 2019 ci aspettiamo, in anticipo rispetto agli obiettivi di Piano, un margine operativo lordo compreso fra i 495 e i 515 milioni di euro ed un indebitamento netto fra i 1.360 e i 1.440 milioni, inclusivi di investimenti che si attesteranno fra i 340 e i 370 milioni di euro". © RIPRODUZIONE RISERVATA