ERG, CdA approva bilancio e convoca assemblea straordinaria

(Teleborsa) - Ilha approvato il, che chiude con un MOL consolidato a valori adjusted di 504 milioni di Euro (491 milioni nel 2018) ed un risultato netto di Gruppo a valori adjusted di 104 milioni di Euro (107 milioni nel 2018).Proposto un, che sarà e che sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2020 (payment date), previo stacco della cedola a partire dal 18 maggio 2020 (ex date) e record date il 19 maggio 2020.Il CdA ha ritenuto laconforme alla normativa applicabile e ha, pertanto, deliberato di convocare l'al fine di sottoporre alla stessa la proposta di modifica dell'articolo 10 dello statuto sociale, per introdurre unCon riferimento all'eed alle conseguenti restrizioni a tutto il territorio nazionale, in data 9 marzo 2020 ERG ha esteso in modo proattivo la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile () a tutti i giorni lavorativi della settimana sino al 3 aprile 2020. Tale possibilità è stata estesa ai dipendenti di tutte le sedi italiane del Gruppo laddove tale modalità di lavoro sia compatibile con l'effettivo svolgimento delle mansioni assegnate, assicurando la massima attenzione nel garantire la continuità aziendale e la sicurezza dei propri siti produttivi.