ERG, avviato parco eolico in Svezia per 62MW

Venerdì 25 Novembre 2022, 11:15







(Teleborsa) - ERG ha completato la costruzione e avviato l'energizzazione del parco eolico di Furuby (62MW), nel sud della Svezia.



Il parco - si legge in una nota - si compone di 10 turbine Siemens Gamesa di ultima generazione da 6,2 MW la cui produzione annua stimata è di circa 210 GWh, pari a quasi 3.400 ore equivalenti e a circa 140 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno.



"L'avvio del parco eolico di Furuby, in anticipo rispetto ai tempi previsti nel Piano Industriale, rappresenta un altro importante avanzamento nel nostro percorso di crescita e diversificazione geografica, con un impianto di nuova generazione ed in un paese, la Svezia, tra i più virtuosi al mondo nel percorso di decarbonizzazione", ha commentato Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG.