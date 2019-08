Erg, acquistati tre parchi eolici in Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ERG, tramite la controllata ERG Windpark Beteiligungs,per l'acquisizione del 100% del capitale di tre società di diritto tedesco titolari di altrettanti. I parchi beneficiano per 20 anni di una tariffa incentivata complessiva che, per il 2018, è stata pari in media a 97 euro/MWh.L'operazione, sottoposta ad autorizzazione Antitrust Germania, prevede. L'Ebitda annuo medio atteso è di circa"Dopo l'entrata in esercizio del parco Linda di 22 MW in Giugno e la recente acquisizione di una pipeline in sviluppo di oltre 200 MW, con questa operazione ERG amplia la propria presenza nel mercato eolico on shore tedesco portando a 272 MW la potenza installata nel Paese",. "I parchi acquisiti, che si possono definire best-in-class per l'elevata qualità tecnologica e ventosità che li caratterizza,. La conoscenza dei parchi acquisiti, di cui da due anni curiamo la gestione tecnica e commerciale, e la loro localizzazione in prossimità di altri asset eolici del Gruppo favoriranno inoltre l'ottenimento di ulteriori sinergie industriali".