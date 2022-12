ERG acquisisce parco fotovoltaico da 25 MWp in Spagna

(Teleborsa) - ERG, società parte del FTSE MIB e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha sottoscritto con Renertia, venture capital spagnola che opera nelle rinnovabili, undel capitale di INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ARERICSOL VIII, S.L.U., società proprietaria di unsituato a Fregenal de la Sierra, nella comunidad autónoma de Extremadura, con unaL'impianto, costruito da Aresol durante il 2022 è in fase di test e commissioning e si prevede la sua. Situato in una delle regioni spagnole con maggiore risorsa solare a livello europeo, il progetto di Fregenal avrà una produzione totale annua stimata di poco superiore a 50 GWh, pari ad oltre 2000 ore equivalenti corrispondenti a 24 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno.ll valore dell'operazione in termini diè dimentre l'EBITDA atteso a regime è di circa 3 milioni di euro. Il closing dell'operazione è previsto entro il primo trimestre 2023 contestualmente all'entrata in esercizio dell'impianto."Grazie all'acquisizione dell'impianto fotovoltaico di Fregenal, di elevatissima qualità, ERG consolida la presenza in Spagna proseguendo il percorso diin linea con il Piano Industriale", ha commentato l'