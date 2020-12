(Teleborsa) - ERG annuncia di aver concluso oggi un accordo per il riacquisto del 75% delle obbligazioni in scadenza il 19 gennaio 2023, per un importo nominale complessivo di 75 milioni di euro, ad un prezzo pari al 104,746% (sulla base di uno spread di acquisto di 44,4 bps) oltre agli interessi maturati.



Il perfezionamento del riacquisto delle Obbligazioni è previsto per il 21 dicembre 2020 e, a tale data, le Obbligazioni acquistate saranno destinate all'annullamento immediato.



A seguito del riacquisto e del conseguente annullamento, l'ammontare residuo del prestito obbligazionario ammonterà a 25 milioni di euro, pari al 25% dell'importo nominale originario.



