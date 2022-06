Erfo in Borsa dal 27 giugno. IPO tra 1,4 e 1,6 euro

(Teleborsa) - Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, avvia oggi, 21 giugno 2022, il Bookbuilding per la quotazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'operazione, rivolta esclusivamente a investitori qualificati italiani ed investitori istituzionali esteri, prevede un'offerta fino a 3,5 milioni di euro comprensiva di eventuale greenshoe (concessa da parte del socio unico Active Capital Investment a favore del Global Coordinator per l'acquisto di azioni corrispondente a massimo il 15% dell'Offerta) e una forchetta di prezzo che è stata fissata tra un minimo di euro 1,40 e un massimo di Euro 1,60 per azione di Erfo.

L'ammissione alle negoziazioni è prevista il prossimo 27 giugno. Ai sottoscrittori delle Azioni oggetto dell'Offerta, nonché a coloro che abbiano acquistato le Azioni all'esito dell'esercizio dell'eventuale Opzione di Over Allotment, verranno inoltre assegnati gratuitamente n. 1 warrant ogni n. 2 Azioni sottoscritte in IPO o acquistate all'esito dell'esercizio dell'eventuale opzione di overallotment. L'IPO supporterà tra l'altro l'ulteriore crescita della Società nel mercato italiano ed internazionale e lo scale up della linea Medical Division, nonché l'attività di ricerca e sviluppo e il consolidamento della brand awareness.

Illimity Bank agisce in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator.

Nell'operazione Erfo è stata assistita da ADVANT Nctm (Advisor Legale), BDO Italia (Società di revisione e Advisor Fiscale), MIT SIM (Specialist), WINGMEN (Advisor strategico per la quotazione a supporto dell'EGA) e IRTop Consulting (Financial Media).