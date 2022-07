Erfo cresce al centro-nord con apertura nuovi punti vendita

Martedì 12 Luglio 2022, 10:00







(Teleborsa) - Laboratorio Farmaceutico Erfo, società operante nel settore nutraceutico e quotata da fine giugno su Euronext Growth Milan, ha siglato accordi per l'apertura di 6 nuovi punti vendita dislocati in Lombardia, Marche, Toscana, Sicilia e Piemonte. A valle delle aperture, sarà presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 120 negozi, di cui 12 gestiti direttamente e 108 tramite accordi di affiliazione. Al 31 dicembre 2021, i centri erano 110.



I 6 nuovi centri Diètnatural sono dislocati tramite accordi di affiliazione in franchising a Pesaro (PU) e Seveso (MO), e attraverso centri diretti a Viareggio (Lu), Villafranca Tirrena (Me), Asti (AT) e Alcamo (TP), si legge in una nota della società.



"Siamo particolarmente soddisfatti della crescita dei nuovi punti vendita Diètnatural, specialmente per le nuove aperture del centro-nord Italia, dove vi è una minore concentrazione - ha commentato l'AD Alessandro Cutè - Siamo soddisfatti di aver raggiunto i 120 punti vendita in Italia e puntiamo, grazie anche ai proceeds dell'IPO, di avviare al più presto l'espansione all'estero con mirate operazioni di M&A".