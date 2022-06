Erfo chiude collocamento a metà forchetta. Raccolti 3,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Erfo, società toscana operante nel settore nutraceutico, ha concluso con successo il collocamento che la porterà, dal 29 giugno 2022, ad essere quotata su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, e ha ricevuto l'ammissione alle negoziazioni. L'IPO ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 4 volte il quantitativo offerto di nuove azioni. Il prezzo di offerta è pari a 1,5 euro per azione, esattamente a metà della forchetta comunicata in precedenza (1,4-1,6 euro). Il controvalore complessivo della raccolta è stato di 3,5 milioni di euro.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.300.000 azioni ordinarie di cui: 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale; 300.000 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank da Active Capital Investment (al servizio della quale è stata altresì concessa da Active Capital Investment un'opzione greenshoe di pari ammontare). Il capitale post offerta sarà composto da 9.000.000 azioni. Il flottante sarà pari al 22,22% del capitale (25,56% in caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe).

Nel contesto dell'operazione di quotazione verranno emessi i Warrant Erfo 2022-2025, assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 azioni, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento privato, nonché di coloro cui siano state assegnate le azioni all'esito dell'esercizio dell'eventuale Opzione di Over Allotment. I portatori di Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni di compendio nella misura di n. 1 azioni di compendio ogni n. 1 Warrant posseduto. A partire dal primo giorno di quotazione saranno negoziati complessivi 1.150.000 warrant con strike price pari a 2,55 euro nella prima finestra di conversione.

Erfo è stata assistita da illimity Bank in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator. ADVANT Nctm ha agito in qualità di Advisor Legale, BDO Italia di Società di Revisione e Advisor Fiscale, MIT SIM in qualità di Specialist, WINGMEN di Advisor strategico per la quotazione a supporto dell'EGA e IR Top Consulting in qualità di Financial Communication Manager.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)