Gruppo Sae lancia il portale europeo degli studenti Erasmus

Gli studenti Erasmus di tutta Europa avranno un portale interamente dedicato a loro dove trovare informazioni di servizio, raccontare le proprie esperienze e tenersi aggiornati su cosa succede nel mondo. Il giornale-portale sarà in lingua inglese e si concretizza grazie all'intesa siglata a Malta tra la Fondazione garagErasmus e il Gruppo Sae, società editrice proprietaria, tra le molteplici attività, dei quotidiani Il Tirreno, La Nuova Sardegna, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio Emilia e La Nuova Ferrara.

«Siamo orgogliosi di scendere in campo con l'apporto di tutto il nostro know-how in un'iniziativa di così grande valore sia pratico che ideale, a supporto dei tantissimi nostri giovani che ogni giorno solcano le strade dell'Europa per arricchire il loro bagaglio di conoscenza e di esperienza e per riempire la cassetta degli attrezzi che gli permetterà di inserirsi con più facilità nel mondo del lavoro - spiega Alberto Leonardis, ceo e presidente Sae -. Saranno loro l'obbiettivo ma anche il mezzo con il quale realizzeremo il nostro portale, con la guida dei nostri giornalisti più esperti, convinti che non ci sia miglior inviato di chi vive e respira sul campo questa bellissima esperienza di vita».

Per garagErasmus, l'accordo editoriale rappresenta un altro tassello nel suo impegno a sostegno degli studenti: la Fondazione è attiva dal 2012 con l'obbiettivo di creare un sempre più ambizioso professional network degli ex Erasmus, coordinando l'attività con la Commissione Europea, gli altri membri dell'Erasmus students and alumni alliance (Esaa), le gE4Cities che organizzano attività locali che seguono la missione e le linee guida stabilite dalla stessa fondazione.

«Crediamo fortemente che l'esperienza all'estero sia non solo importante, ma anche determinante per una maggiore realizzazione non solo professionale ma anche e soprattutto a livello personale», commenta Fabrizio Bitetto, ceo di garagErasmus.

Secondo l’Erasmus+ Annual Report 2021, alla fine del 2021 i partecipanti a programmi di mobilità dal 1987 sono stati 12.5 milioni. Nell'anno 2021, le mobilità per l’apprendimento hanno interessato 648.640 persone, studenti e staff, di cui il 10% con minori opportunità e il 59% di sesso femminile.

La maggior parte dei partecipanti al programma Erasmus+ sceglie come destinazione Spagna, Italia, Germania e Francia, mentre i paesi da cui partono sono principalmente Italia, Spagna, Germania e Polonia.

Tra le università che hanno accolto il maggior numero di Erasmus nel periodo 2014-2020 troviamo ai primi tre posti l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna con 15.194 studenti, l’Università La Sapienza di Roma con 9.095 studenti e il Politecnico di Milano con 8.301 studenti.

L'Italia, oltre ad essere meta ambita, è anche il Paese da cui parte il maggior numero di studenti diretti principalmente verso Spagna, Germania e Francia. Di questi studenti, il 59% di quelli che partono per studio e il 63% per tirocinio è donna.

Lo studente Erasmus italiano che ha scelto l’Europa come destinazione ha un’età media di 23 anni, che diventano 25 per un tirocinante. Nel 59% dei casi è una studentessa, valore che sale al 63% quando lo scopo della mobilità è uno stage in azienda. Spagna, Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di 6 mesi; si privilegia, nell’ordine, Spagna, Regno Unito, Germania e Francia per i tirocini, che in media durano 3 mesi.