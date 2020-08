Erasmus+, da Commissione Ue finanziamento a 5 piattaforme transnazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Parola d'ordine sostenibilità. Annunciato dalla, con l'obiettivo di "rispondere alle esigenze di un'economia innovativa, inclusiva e sostenibile", la proposta di un, il programma dell'Ue per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. L'iniziativa prevede lacurate dache, dotate di un, saranno incentrate su tematiche come l'innovazione verde, l'ecologia urbana, la micro elettronica, l'arredamento e il legno. Al centro anche il sostegno a grandi priorità europee come la crescita sostenibile, l'uguaglianza e l'inclusione sociale, la transizione verde e quella digitale.Le cinque piattaforme – ha spiegato la Commissione Ue – saranno selezionate trae vedranno collaborare insiemeprovenienti dae altri"L'Europa ha bisogno di una rivoluzione delle competenze che sia inclusiva e non lasci nessuno indietro. Per raggiungere tale obiettivo – ha affermato il– abbiamo recentemente presentato una nuova ambiziosa e innovativa strategia in materia di competenze. In tale scenario l'iniziativa sui centri d'eccellenza professionale contribuirà alla modernizzazione del settore, a beneficio dei giovani ma anche degli adulti che abbiamo bisogno di migliorare le proprie competenze o apprenderne di nuove. Questa iniziativa è volta a creare dei partenariati innovativi tra le imprese e il mondo educativo e a sviluppare attività integrative con diversi settori dell'educazione e della formazione"."L'insegnamento e la formazione professionale sono più importanti che mai. Dotare i cittadini delle competenze di cui hanno bisogno e che li aiuteranno a trovare un lavoro di qualità – ha commentato– è uno dei nostri obiettivi in vista della ripresa nonché la chiave per la transizione verde e digitale. Le nostre iniziative in materia di eccellenza professionale continueranno a basarsi sull'innovazione, la collaborazione transnazionale e l'uguaglianza sociale".Lanciata nel quadro del programma Erasmus+ l'iniziativa – fa sapere la Commissione – "ha suscitato un vivo interesse". Ad oggi sono, infatti, state presentateche vedono il coinvolgimento diprovenienti dae daCon unil programma Erasmus+ punta a dare al'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero.