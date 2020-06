Equity europeo in rosso. Piazza Affari è la peggiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a dispetto dell'andamento positivo dei future USA. L'attenzione è puntata sullae sul discorso di Powell stasera che ispirano cautela.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,34%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +181 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,49%.fiacca Francoforte, che mostra un decremento dello 0,53%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,26%, debole Parigi, con un calo frazionale dello 0,56%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,98%) e si attesta su 19.735 punti.di Piazza Affari, svetta Telecom Italia che segna un importante progresso del 3,31%.Vola Moncler, con una marcata risalita del 2,22%.Sostenuta Nexi, con un discreto guadagno dell'1,30%.Buoni spunti su Diasorin, che mostra un ampio vantaggio dell'1,30%.Fra i peggiori di oggi si conferma BPER, che continua la seduta con -4,54%.Seduta negativa per Saipem, che mostra una perdita del 3,60%.Sotto pressione CNH Industrial, che accusa un calo del 3,58%.Scivola Unicredit, con un netto svantaggio del 3,50%.