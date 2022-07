Equita Smart Capital - ELTIF realizza secondo investimento in Ratiinox

(Teleborsa) - Equita Smart Capital - ELTIF, fondo di private equity gestito da Equita Capital SGR, multi-asset manager del gruppo Equita, ha firmato accordi vincolanti per acquisire una quota pari al 60% di Rattiinox, società attiva nella lavorazione dell'acciaio inox e nella progettazione, produzione e distribuzione di valvole per impianti farmaceutici, chimici ed alimentari. Il fondatore Walter Ratti rimarrà azionista con una quota del 40%. Si tratta del secondo investimento per il fondo (dopo l'ingresso in Clonit), con il closing atteso nelle prossime settimane.

L'investimento, effettuato parte in acquisto quote e parte mediante aumento di capitale, è finalizzato a dotare la Rattiinox delle risorse finanziarie ed operative necessarie per implementare il proprio piano di crescita che proseguirà nel suo percorso di innovazione tecnologica nel settore dei processi asettici. La società ha realizzato fatturati crescenti negli ultimi anni con forte propensione all'export (oltre il 70% del fatturato), con EBITDA margin superiori al 40% e un'ottima generazione di cassa.

"Rattinox riflette pienamente la nostra strategia di investire in società con elevata marginalità ed operanti in settori con dinamica positiva in qualunque fase del ciclo economico - ha commentato Stefano Lustig, Managing Partner di Equita Capital SGR - Il nostro intervento è infatti caratterizzato dal contribuire risorse per la crescita. La pipeline è ricca di opportunità da valutare. La raccolta di Equita Smart Capital ELTIF proseguirà per tutto il 2022".