Equita lancia PIR alternativo per investire in PMI italiane

(Teleborsa) - Equita Capital SGR, management company del gruppo Equita specializzata nella gestione di asset alternativi, e Cordusio SIM, boutique del gruppo UniCredit dedicata al Wealth Management, hanno annunciato il lancio di Equita Smart Capital - ELTIF, fondo di private equity focalizzato su piccole e medie imprese italiane e conforme a quanto previsto dal regime dei cosiddetti PIR alternativi che prevedono particolari benefici fiscali per i sottoscrittori.

La strategia di investimento del FIA chiuso di diritto italiano prevede che una quota tra il 60 e il 70% delle disponibilità del fondo sia investita in PMI non quotate italiane (private equity), tra il 20 e il 35% in titoli azionari quotati con capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro (public equity) e il restante 5-10% in titoli obbligazionari liquidi (public debt). Il fondo avrà una durata complessiva di 8 anni a partire dalla data del First Closing e un periodo di investimento di 4 anni. Il ritorno obiettivo in termini di internal rate of return (IRR) è stimato tra il 12 e il 14% lordo annuo, ovvero un multiple on invested capital (MOIC) di circa 1,8x, calcolato sulla durata complessiva del fondo. Il target di raccolta è fissato in massimi 140 milioni di euro.

"Equita Smart Capital - ELTIF coniuga le aspettative di extra-rendimento degli investitori con l'aspirazione delle PMI di accedere a nuove risorse e competenze professionali per crescere", ha commentato Matteo Ghilotti, amministratore delegato di Equita Capital SG. "Con questa operazione vogliamo dare ai nostri clienti accesso agli importanti margini di crescita che le PMI italiane riteniamo possano raggiungere nel corso dei prossimi anni e, a questo scopo, abbiamo selezionato un partner che crediamo essere il più capace e affidabile per la ricerca di valore nell'universo imprenditoriale italiano", ha invece dichiarato Manuela D'Onofrio, responsabile della struttura Group Investment Strategy di UniCredit e Head of Investments & Solutions di Cordusio SIM.