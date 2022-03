Equita, Intesa Sanpaolo conferma Buy e promuove nuovo piano

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 4,7 euro per azione (da 4,8 euro) il prezzo obiettivo su Equita, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, e ha confermato il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 (il migliore dalla quotazione in borsa) e presentato il nuovo "Business plan triennale Equita 2024". Gli analisti fanno notare che nel 2021 Equita ha registrato ricavi per 90,4 milioni di euro e un utile netto di 21,5 milioni di euro, superando gli obiettivi del 2022 di 75 milioni di euro e 15 milioni di euro con un anno di anticipo. "Riteniamo che il nuovo piano industriale sia complessivamente fattibile, soprattutto con riferimento all'obiettivo di remunerazione degli azionisti: prevediamo una distribuzione cumulata di dividendi 2022-24 superiore a 50 milioni di euro, con un dividend yield medio del 10% al prezzo corrente dell'azione", viene sottolineato.

A seguito della pubblicazione dei risultati del 2021 e del piano industriale, Intesa Sanpaolo ha perfezionato le proprie stime, assumendo una visione più cauta su 2022 a causa dell'attuale difficile situazione politica, macroeconomica e finanziaria a livello internazionale, e ipotizzando una ripresa nel 2023.

Le stime per il 2024 indicano ricavi totali di 105 milioni di euro, leggermente inferiori all'obiettivo del piano aziendale di oltre 110 milioni di euro, con un CAGR 2021-24 del 5,1% rispetto al 6,8% previsto. Dopo aver incorporato un cost/income ratio del 68,1% (vs. 67,7% nel 2021 e in calo dal 70,6% nel 2022 e 69,9% nel 2023), gli analisti stimano un utile netto di 23,1 milioni di euro. Per quanto riguarda il mix di ricavi, viene previsto un aumento del contributo delle aree Alternative Asset Management e Investment Banking, a scapito di Global Markets, riflettendo le indicazioni aziendali.