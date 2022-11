Equita, Intesa Sanpaolo conferma "buy" e alza target price

(Teleborsa) - L'ufficio studi di Intesa Sanpaolo conferma il giudizio "buy" sul titolo Equita, nell'ambito della ricerca "Solid 3Q22 Results and Strong Message on Dividend" a cura degli analisti della banca guidata da Carlo Messina. Rivisto al rialzo il target price che passa da 4,1 euro a 4,4 euro per azione.I risultati al 30 settembre 2022 - si legge nella nota - confermano la "del gruppo Equita" che beneficia di un business molto più diversificato rispetto al passato e dunque meno dipendente dai mercati dei capitali. "Crediamo che ilatteso (a 0,35 euro per azione) sia raggiungibile senza dover distribuire parte dei 12 milioni di utili accantonati dall'IPO (a cui si aggiungono 16 milioni di euro di riserve distribuibili agli azionisti)". Tali risorse andranno dunque ad offrire"Confermiamo il Buy e aumentiamo il target price per azione a 4,4 euro" per effetto della revisione al rialzo delle stime sui dividendi. Nel triennio 2022E-2024E "stimiamo una distribuzione complessiva superiore a 50 milioni", in linea con gli obiettivi del business plan.Il giudizio Buy . aggiungono nella nota - riassume "del Gruppo Equita, lache permette una politica premiante sui dividendi (10,5% il dividend yield medio del triennio 2022-2024) e l'opzione di".