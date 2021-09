Equita, il fondo EPD II raggiunge i 178,5 milioni di euro di raccolta

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Equita - investment bank indipendente quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana - ha concluso con successo una nuova fase di raccolta di Equita Private Debt Fund II, fondo chiuso di diritto italiano PIR Alternative gestito da Equita Capital SGR. Quattro nuovi investitori hanno sottoscritto 47 milioni di euro tra aprile e settembre 2021. La raccolta complessiva raggiunge così 178,5 milioni di euro e si avvicina al target di 200 milioni di euro annunciato all'avvio del fundraising.



Tra i nuovi investitori, spiega Equita in una nota, ci sono importanti enti previdenziali come ENPAM e Inarcassa, soggetti istituzionali già presenti come il Fondo Italiano d'Investimento, l'European Investment Fund, un primario gruppo assicurativo italiano e un importante fondo pensione nazionale.



"Con questo nuovo closing il fondo EPD II conferma la sua attrattività per casse previdenziali, fondazioni, fondi pensione ed assicurazioni - ha commentato Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita - Il nostro obiettivo è costruire un rapporto di lungo periodo con investitori istituzionali di questo calibro, che sono investitori ripetitivi nell'asset class".