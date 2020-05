Equita Group, utile 1° trimestre 1,9 milioni e ricavi in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Equita Group ha chiuso il 1° trimestre dell'anno con un, con una marginalità post-tasse del 15%.risultano in, a 12,9 milioni da 12,6 milioni. Escludendo il risultato delle attività di(non rivolte ai clienti) e gli impatti della valorizzazione degli investimenti connessi alle attività di asset management al 31 marzo 2020, i ricavi netti sono cresciuti del 42%, passando da 10,8 milioni a 15,4 milioni nel primo trimestre 2020."I risultati del primo trimestre 2020 sonoalla luce del contesto di mercato venutosi a creare per effetto della crisi da Covid-19", ha commentato, Amministratore Delegato di Equita, aggiungendo che questi risultati "confermano la solida redditività, le ampie riserve patrimoniali e la disponibilità di significative linee di finanziamento che garantiscono la normale operatività e supportano la crescita del business".Ilè risultato pari a, in crescita rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 80,1 milioni). Il Return on Tangible Equity consolidato al 31 marzo 2020 si è attestato al 14% mentre il, ampiamente al di sopra dei limiti prudenziali.