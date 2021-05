13 Maggio 2021

(Teleborsa) - I risultati del primo trimestre 2021 di Equita, investment bank indipendente quotata sul segmento STAR, evidenziano ricavi in crescita del 57% rispetto all'anno precedente, da 12,9 milioni a 20,3 milioni di euro. Il Cost/Income ratio del primo trimestre 2021 si è attestato al 69%, in miglioramento rispetto al 79% dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto di pertinenza del gruppo, pari a 4,5 milioni di euro nel primo trimestre 2021, è cresciuto del 137% rispetto all'anno precedente (1,9 milioni nel 2020) e la marginalità post-tasse si è attestata al 22%. Il Patrimonio Netto Consolidato al 31 marzo 2021 è pari a 90,2 milioni di euro. Il Return on Tangible Equity consolidato si è attestato al 31% e il Total Capital Ratio consolidato al 18%.

"I risultati dei primi tre mesi dell'anno seguono il trend positivo dei trimestri precedenti e riflettono il forte posizionamento del gruppo - ha commentato Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita - La crescita a doppia cifra dei ricavi, sia consolidati che di tutte le divisioni, l'importante leva operativa, la struttura di costo disciplinata e i ratio che continuano a dimostrare forte solidità e profittabilità, ci posizionano sul mercato come un player unico".

Nel primo trimestre l'area del Global Markets (che include la linea di business Sales & Trading, le attività Client Driven Trading & Market Making e il Trading Direzionale) ha visto i propri ricavi crescere da 9,1 milioni nel 2020 a 12,5 milioni di euro nel 2021 (+38%). L'area dell'Investment Banking ha visto crescere i ricavi da 4 milioni nel primo trimestre 2020 a 6,1 milioni di euro nel primo trimestre 2021 (+55%) grazie alla buona performance delle attività connesse ai mercati dei capitali e alle attività di M&A advisory. L'area dell'Alternative Asset Management ha chiuso il primo trimestre 2021 con un risultato di 1,6 milioni di euro che si confronta con la perdita registrata nel primo trimestre 2020 (-0,1 milioni).