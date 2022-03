Equita, CdA propone due nuovi piani di incentivazione

(Teleborsa) - Il CdA di Equita, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha deliberato di sottoporre alla prossima assemblea l'approvazione di due nuovi piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, con l'intento di allineare ulteriormente gli interessi e rispondere alla nuova normativa in materia di incentivazione. Il primo piano, denominato "Piano Equita 2022-2024", è rivolto ai dipendenti e collaboratori e prevede l'attribuzione - in tre cicli annuali - di strumenti finanziari della società (azioni, performance shares, stock options, phantom shares e obbligazioni subordinate). Il numero massimo di strumenti finanziari destinati al piano è pari a 2.500.000 per gli strumenti azionari o simili (azioni, performance shares, stock options, phantom shares) e 10.000 per le obbligazioni subordinate. L'effetto diluitivo massimo è dunque pari a 4,7% del capitale sociale in tre cicli annuali.

Il secondo piano, denominato "Piano Equita 2022-2024 per il Top Management", è rivolto ai soggetti apicali e prevede l'attribuzione di un numero variabile di phantom shares al raggiungimento di un obiettivo minimo del 40% di Total Shareholders Return (TSR) sul titolo azionario Equita. Il numero massimo di phantom shares attribuibili nel 2025 è pari a 2.000.000, ovvero nel caso in cui il TSR risulti pari ad almeno il 60% e qualora tutti i beneficiari raggiungano gli obiettivi individuali del business plan Equita 2024. Gli impatti a conto economico del Piano Equita 2022-2024 per il Top Management, da considerarsi come non ricorrenti, saranno suddivisi su un orizzonte temporale di quattro anni (2022-2025), con una concentrazione più importante nel biennio 2024-2025.