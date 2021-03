15 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, non riscontrando problemi con il regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo comune dell'italiana EPS E-mobility da parte di FCA Italia e ENGIE EPS Italia. L'operazione era stata annunciata lo scorso novembre, con l'intenzione di costituire la joint venture nel primo trimestre del 2021, dopo le necessarie autorizzazioni.

La Commissione UE ha concluso che il progetto di acquisizione "non solleverebbe problemi dal punto di vista della concorrenza, data la sovrapposizione molto limitata tra le attività delle società".

La joint venture offrirà in tutta Europa una gamma completa di prodotti e soluzioni, come infrastrutture di ricarica e pacchetti di energia verde, per tutti i clienti di veicoli elettrici.