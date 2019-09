ePRICE, scaduto diritto di esclusiva a Omni Partners

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ePRICE ha deliberato di non estendere il diritto di esclusiva ad Omni Partners LLP, scaduto oggi, 23 settembre 2019, alle ore 8.00, non avendo la Società ricevuto le informazioni richieste alla stessa Omni Partners entro la scadenza

Il CdA - si legge in una nota - ha inoltre deliberato di dare mandato al Presidente e due consiglieri indipendenti della Società di proseguire ogni utile contatto e di procedere nella definizione di una proposta di ricapitalizzazione attraverso un aumento di capitale in opzione ai soci.