ePrice, proseguono trattative con Negma. Finita due diligence

Martedì 1 Febbraio 2022, 09:00







(Teleborsa) - ePrice ha comunicato che si è concluso il termine per il completamento di una light due diligence da parte dell'investitore istituzionale Negma, che nel gennaio 2022 ha presentato una manifestazione d'interesse per la holding quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato del commercio elettronico. Viene sottolineato che Negma non ha riscontrato elementi ostativi al proseguimento delle trattative per definire, entro il termine del periodo di esclusiva del 15 febbraio 2022, termini e condizioni di un accordo definitivo finalizzato al risanamento di ePrice.







(Foto: © Raffaele1 | Dreamstime.com)