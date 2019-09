ePrice perde in Borsa dopo stop diritto esclusiva a Omni Partners

(Teleborsa) - Giornata negativa a Piazza Affari per il titolo ePrice, che sta registrando un decremento di quasi il 10% sulla borsa milanese. A deprimere il titolo della società di e-commerce, la decisione di non estendere il diritto di esclusiva ad Omni Partners finalizzato all'approfondimento e alla verifica dei termini e delle condizioni di una potenziale operazione di investimento nel contesto della ricapitalizzazione del gruppo.



Il diritto di esclusiva ad Omni Partners LLP è scaduto oggi, 23 settembre 2019, alle ore 8.00.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, dunque, di dare mandato al Presidente e due consiglieri indipendenti della Società di proseguire ogni utile contatto e di procedere nella definizione di una proposta di ricapitalizzazione attraverso un aumento di capitale in opzione ai soci.









