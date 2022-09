ePrice, Nuova Clean desiste da domanda avvio liquidazione

Mercoledì 14 Settembre 2022, 10:30







(Teleborsa) - ePrice rende noto che Nuova Clean, per mezzo del suo difensore, ha depositato dichiarazione di desistere dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata nei confronti della società ePrice il 16 agosto scorso.



La dpomanda erra relativa ad un credito del valore di 5mila euro, vantato da Nuova Clean nei confronti di ePrice. L'udienza per l'audizione del debitore era stata fissata per oggi 14 settembre 2022.



(Foto: © Raffaele1 | Dreamstime.com)